ಮಂಗಳೂರು ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹೊಸನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಹೊಸನಗರ: ‘ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಂಗಳೂರು ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹೊಸನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೊನಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲವು ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಹೊಸನಗರಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಈಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಸನಗರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕುಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಾಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ನೇರಳೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಮಾರ ಮಂಡಾನಿ, ಪಾಳೆಗದ್ದೆ ನಾಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀಧರ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-42-1664860450</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>