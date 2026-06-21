<p>ಹೊಸನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಹೊಸನಗರ ಶಾಖೆಯು ಶನಿವಾರ ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ‘ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮೇಳ’ದ ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಭಾವ ಮನಗಂಡು ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ತಕರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಸ್ಬಿಐ ಯುನೋ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಧವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಮಲೇಬೈಲು, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್, ಸುಧೀಂದ್ರ ಪಂಡಿತ್, ಹರೀಶ್, ರವಿ ಶೇಟ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸರ್ವೇಶ್, ಆರ್ಯ, ಗಣೇಶ್ ಮಧುಕರ್, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಮಧುಕರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-42-91943561</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>