ಹೊಸನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಿ:ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಮಲೆನಾಡಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿರ್ಣಯಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿತ್ತು. ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಸಮಾರೋಪ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಲಗೋಡು ರತ್ನಾಕರ್, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ತುಕಾರಾಮ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಎಂ. ಸುರೇಶ್, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಎಸ್ಬಿಐ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p>.<p>Quote - ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ನೀಡಲು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ</p>.<blockquote>ನಿರ್ಣಯಗಳ ವಿವರ</blockquote>. <p>l 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಏಕರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು</p><p>l ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. </p><p>l ಕನ್ನಡದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಬಾರದು.</p><p>l ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. </p><p>l ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೀಲ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು.</p><p>l ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು.</p><p>l ಯುನಿಕೋಡ್, ನುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಗೆ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.</p><p>l ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.</p>.<h2>ಕುವೆಂಪು ಕಂಡ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ</h2>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀವ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಸಿ. ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ 20ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಾತು ಮಂಥನ–ಗಣ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ವಿಚಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ‘ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ –50’ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ಕುವೆಂಪು. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ, ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಲೆಯಾದರು ಏನು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶ್ರೀಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕವಿ ಎಸ್.ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರ 100 ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಹಿತಿ ಜೆ.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಕವಿತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು, ವಿಫುಲವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಿ.ಎನ್. ಧನಂಜಯಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯಶ್ರೀ, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>