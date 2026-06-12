ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಯುವಕರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ್ಯ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ

<p><em>ರವಿ ನಾಗರಕೊಡಿಗೆ</em></p>.<p>ಹೊಸನಗರ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಂ. ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಊರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಂಘಟಿತರಾದ ಊರಿನ ಯುವಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಂಡ– ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಕೆಲಗಳ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರ ಶ್ರಮದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ರಸ್ತೆಗುಂಟ ಶಾಲೆ– ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಬರುತ್ತಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು, ವಯೋವೃದ್ದರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಯುವಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಶಾಸಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾರೂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ನಾವೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಯುವಕರಾದ ಸತೀಶ್, ಅಶೋಕ್, ನಿಶ್ಚಿತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಟಿಪ್ಪರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಜೆಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು ತಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಂಡ–ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟಾಕಪ್ಪ, ಗಂಗಾಧರ ಮತ್ತಿತರರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-42-2073792883</p>