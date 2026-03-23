ತುಂಗ–ಭದ್ರಾ; ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಅವ್ಯಾಹತ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತುಂಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು, ನಾಗತಿಬೆಳಗಲು, ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಲೀಪುರ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೊಡಮಗ್ಗೆ, ಮಂಗೋಟೆ, ಆನವೇರಿ, ನಾಗಸಮುದ್ರ, ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ, ಪುರಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನದಿಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತುಂಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಗೆದ ಮರಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ಲೀಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯ ಪತಿಯೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತುಂಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ತೆಗೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ನೆಪಕ್ಕಷ್ಟೇ ದಾಳಿ:</strong></p>.<p>ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗೊಮ್ಮೆ–ಈಗೊಮ್ಮೆ ನೆಪಕ್ಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರು ಯಾರೂ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಮರಳು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಜೆಸಿಬಿ, ವಾಹನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನಿಗದಿತ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟು ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು:</strong></p>.<p>ತುಂಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ಆಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮರಳು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತಂದು ಉಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ದಂಡೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿ, ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮರಳು ಸಾಗಣೆಗೆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿಯೇ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ದಂಡೆಯ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಣ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<div><blockquote>ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದೇವೆ</blockquote><span class="attribution">ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ</span></div>.<p><strong>ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ; ಚನ್ನಗಿರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ</strong></p><p> ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಹರಾಜು ಕಾರ್ಯ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮರಳು ಸಿಗದೇ ಹಾಹಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಗ–ಭದ್ರಾ ಹೊಳೆಗಳ ಮರಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸುತ್ತಲೂ ತೆಗೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಳು ಪಕ್ಕದ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ಬಿಕರಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<p><strong>ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಂಪುಹಾಸು</strong> </p><p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜಾರಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮರಳಿನ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮರಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿಯೇ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಟೆಂಡರ್ದಾರರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮರಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಟೆಂಡರ್ದಾರರಿಗೇ ವಹಿಸಿದೆ. ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಯಮಬದ್ಧ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಎನ್ಒಸಿ ಹಾಗೂ ಇಸಿ ಪಡೆಯಲು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ವೆ ವರದಿ ಕೊಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರ ಅಳಲು. </p>.<p><strong>ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ನಿಶ್ಚಿತ: ಪ್ರಿಯಾ</strong> </p><p>‘ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಭಾಗದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಿಯಾ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಹೇಳಿದರು. ‘ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವುದು ವಿಳಂಬ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಡೆ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಗೆ ಬಹುಬೇಗನೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>