ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸಲಹೆ

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ; ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಬಣಿಸಲಿದೆ. ಊರಿನೊಳಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೈಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ಒಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ರಿಲೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಎಂದು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಸಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.