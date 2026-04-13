ಜೋಗ: ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ

ಕಾರ್ಗಲ್: ಇಲ್ಲಿನ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ₹183 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತದ ಸೊಬಗನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾ ಭಾವ ಸ್ಥಳೀಯರದ್ದು.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ನೇರ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಜೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಬಂಗಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ 5 ಸಾವಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜಲಪಾತದ ಜಲಸಿರಿಯ ವೈಭವ ಸವಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್, ಬಸ್, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 1,200 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಘಟಕ, ಲಗೇಜ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಪ್ರದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಮಯವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ನೆಲಹಾಸು, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪರಿಸರ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಾಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೋಗದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮರ ಕಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಇಇ ಚಂದ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಅಕ್ರಂ ಪಾಶಾ ಈಚೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>