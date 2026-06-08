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ಕಾಗೇಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆ | ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದ ತಡೆಗೋಡೆ: ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ ನಡೆದು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ವೀರೇಂದ್ರ ಪಿ.ಎಂ.
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 4:58 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 4:58 IST
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ಬಸ್‌ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಬಸ್‌ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್
ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ
‘ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಗೇಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಇರದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಉರುಳಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ರಭಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ತಡೆಗೋಡೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಜನರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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