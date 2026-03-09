ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವೈಭವದ ದಿನಗಳು ಮರುಕಳಿಸಲಿ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಡಿ.ಬಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಂದಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಒಂದು ನೆನಪು ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿತ್ತಿನ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಖೇದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಅವರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿ, ಬರವಣಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಸಿ.ಎಸ್. ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ನೆರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಿ.ಬಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ‘ಭರ್ಮಜ್ಜಿಯ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ’ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಡಿ.ಬಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಭರ್ಮಜ್ಜಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ’ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜ್, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬೆನಕಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲಂಕೇಶ್ ಒಂದು ನೆನಪು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಸವರಾಜ ನೆಲ್ಲಿಸರ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಹಾಗೂ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹಾ.ಮಾ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ನ ಎಸ್.ಕೆ. ಮೋಹನಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೃದಯದ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಣ ಜೀವನ ಪಂಥಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೊಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹೃದಯದ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನಿರಂತರ ಸತ್ಯ. ನಿಯಮ ಬದುಕಿಗೋ ಬದುಕೇ ನಿಯಮವೋ ಎಂಬಂತಹ ಕರ್ಮಠತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಘನತೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಡ ಬಲ ಪಂಥಗಳ ಹೊಯ್ದಾಟಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಸವ ತತ್ವ ಪೀಠದ ಬಸವ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಭಾಷೆಯ ದೇಸಿ ಸೊಗಡನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೇಯ ಡಿ.ಬಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>