ಕಾರ್ಗಲ್: ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾರ್ಗಲ್: 'ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನೊಂದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಗರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಂದಾರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವ ಜನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ಅಂಬಯ್ಯ ಜೋಗ್ ಅವರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಮುರುಗೇಶ್ ಕಾರ್ಗಲ್, ಜೋಭಿ ಜಾರ್ಜ್, ಹನೀಫ, ಗಣೇಶ್, ದಿನೇಶ್, ರಾಜೇಶ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಜಾರ್ಜ್, ವಿಜಯ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಜೋಗ, ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜೋಗ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀಧರ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರವಿ ಜಂಬಗಾರ, ಮಂಡ್ಯ ಸುರೇಶ, ಸುಮತಿ ಮುರುಗೇಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಸುರೇಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>