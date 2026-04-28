ಬೀಗ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು

ಕಾರ್ಗಲ್: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಜೋಗದ ಯೂತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಳಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿ.ಕೆ. ಉಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಏ. 21ರಂದು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜೋಗದ ಬಜಾರ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ 4 ದಿನ ರಜಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಏ. 26ರಂದು ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಒಡೆದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ಮೇರಾದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು 22 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ 90 ಸಾವಿರ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಶ್ವಾನದಳ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ರಜೆಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-42-949077766</p>