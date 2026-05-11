ಕಾರ್ಗಲ್ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಕಾರ್ಗಲ್: ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕಾರ್ಗಲ್ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮೇ 11ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.

ವಿಶೇಷ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುದಾಗರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುನಿಸಿನಿಂದ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಬಾರದೇ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಾದ ಕಾಲರಾ, ಸಿಡುಬು ಹಾಗೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಗ, ಅಂದಿನ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಪ್ರತೀತಿ.

ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯ ಜನತೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಪೂಜಾರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಉದಯಕಾಲ ಪುಣ್ಯಾಹ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಗವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಋತ್ವಿಗ್ವರಣ, ಕಲಾವೃದ್ಧಿ ಹವನ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹವನ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದೇವಿಯ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನೃತ್ಯ ಪಟುಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ.

ಮೇ 12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದಯಕಾಲ ಪೂಜೆ, ದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಗಾಯನ, ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಮುಖರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ನಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ತೆರಳುವರು.

ಶರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ದೇವರನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕರಗಕ್ಕೆ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತರುವರು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನೀರು ಹೊಯ್ದು, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕರಗವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ರಥೋತ್ಸವ: ಮೇ 13ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ, ಪೊಂಗಲ್ ನೈವೇದ್ಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಹರಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಕೆಂಡ ಹಾಯುವ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾ ಯೋಜನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಡಿ.ಜೆ. ಮೇಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ರಥಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೇ 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಓಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಕರಗವನ್ನು ಸ್ವ–ಸ್ಥಾನ ಶರಾವತಿ ನದಿ ತಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಶರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗದ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಸುಬ್ರಮಣಿ ಕೋರಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ