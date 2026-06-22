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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವದಂತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಜನರ ದಾಂಗುಡಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳಿದ ಸರ್ಕಾರ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 8:38 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 8:38 IST
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ಕೆ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಕೆ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ.
ಕೆ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಅಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಬಿ.ಸತೀಶ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga

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