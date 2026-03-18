ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನಾ.. ಟ್ರಂಪಾ?: ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಅನಿಲದ ದರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನಾ ಅಥವಾ ಟ್ರಂಪಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಅರೋಪಿಸಿದರು.

ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮಾ ಎನ್ನಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೆಲ್ ಫಾದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಮಾನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಕಿದರು.

ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಮೋದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ದ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಲು ಹಿಂಸವಾದಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ದ ನಡೆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಲುವಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀರೋ ತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರೇ ದಂಧೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪದ ಸಮೀಪ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆಗೂ ಇವರದ್ದೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು. ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಲು ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಬಿಂತ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರರ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಂತ್ಲಾದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಬಡವ, ಹಾಳೆ ತಡಿಕೆ, ಹಲಸಿನ ಬಿತ್ತ ತಿಂದು ಬದುಕಿದವನು ಎನ್ನುವವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 20ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೈಥಿಲಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಕೆಳಕೆರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ರಾವ್, ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟೀಸ್, ಗೀತಾ, ಶಬನಮ್, ಸುಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆದರ್ಶ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ, ಅಶ್ವಲ್ ಗೌಡ ಇದ್ದರು.