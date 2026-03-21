ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಬೇಕು: ಕಿಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ

ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೈಥಿಲಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಡುಬ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಖಂಡರಾದ ಗೀತಾ, ಜೀನಾ ವಿಕ್ಟರ್, ಭಾರತಿ, ಮಂಜುಳಾ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಕೆಳಕೆರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ರಾವ್, ಆದರ್ಶ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ, ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಲ್ ಗೌಡ ಇದ್ದರು.

ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಷರಾಬು ಅಂಗಡಿ

ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆಯ (ಹೆಂಡದಂಗಡಿ) ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಂಡದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಸ್ವತಃ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಹೆಂಡದಂಗಡಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲೂ ಷರಾಬು ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ದೂರಿದರು.