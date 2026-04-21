ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗದ ನಾಡಕಚೇರಿ

ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಶಿವು

ಕೋಣಂದೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗುವುದೋ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಈಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಗಾಳಿ– ಮಳೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೀಳುವ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಳೆಗೆ ನೀರು ಸೋರಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಳ್ಳರು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿದಾದ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕಿರಿ ಕಿರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂಬುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

'ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವರಮಾನ ದೃಢೀಕರಣ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ– ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನ ಸಾಲುಸಾಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಅರಳಸುರುಳಿ ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವು ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಲ್ಲಲು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕು. ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ದೇವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-42-520698006