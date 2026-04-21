ಕೋಣಂದೂರು: 'ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ ಅದು ರೋಟರಿ' ಎಂದು ರೋಟರಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಸದಾಶಿವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕೋಣಂದೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ 25 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಇದೆ. ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>25 ವರ್ಷಗಳ ರೋಟರಿ ಸೇವೆಯ ಕೈಪಿಡಿ 'ಸೌರಭ'ವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್.ಸದಾಶಿವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆ.ಪಾಲಾಕ್ಷ, ಬಿ.ಎಂ.ಭಟ್, ವಸಂತ ಹೋಬ್ಳಿದಾರ್, ಅಲೆನ್ ವಿನಯ್ ಲೇವಿಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ, ಎಚ್.ಎಂ.ಸುರೇಶ್, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡ್ಲು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಟಿ.ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಡಿ.ಪಿ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಡಿ.ಆರ್.ಗಿರೀಶ್, ಜೆ.ಪಿ.ಕಿರಣ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>