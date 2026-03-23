ಮಾವಿನಕೆರೆ: ಶಿಲುಬೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹೋತ್ಸವ

ಭದ್ರಾವತಿ: ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಶಿಲುಬೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಮೀಪದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಜೀವಂತ ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿ' ಎಂಬ ರೂಪಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಕ್ಷಮೆ, ಸಹಿಷ್ಣತೆ, ತ್ಯಾಗ ಮೊದಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಬಳೆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ರೋಮನ್ ಪಿಂಟೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಗಾಂಧಿನಗರದ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾತೆ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಶಿಲುಬೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ರೂಪಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾವಿನಕೆರೆಯ ಸಂತ ಕಿರಿಯ ಪುಷ್ಪ ತೆರೇಸಾ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾತೆ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಫಾದರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಡೇಸಾ, ಕಿರಿಯ ಪುಷ್ಪ ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಫಾದರ್ ಪೌಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಅಮಲೋದ್ಭವಿ ಮಾತೆ ಚರ್ಚ್ನ ಫಾದರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>