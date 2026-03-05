ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತಾಘಾತ

ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್‌ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್‌, ಇಡೇರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಭರವಸೆ
ನಿರಂಜನ ವಿ.
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:08 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:08 IST
ಕಮ್ಮರಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಫೀಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು. ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶಾಂತ್‌, ಎಇಇ ಮೆಸ್ಕಾಂ
ರೈತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ‌ 3 ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪವರ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಕೆ.ಎ.ವಸುಪಾಲ, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಖಜಾಂಚಿ
