<p>ಸಿಗಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು: ಆತಂಕ</p>. <p>ತುಮರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯ ಸಿಂಗಳೀಕ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಗಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಮದ್ಯೆ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತ ಹಳ್ಳದ ಸಾಲಿನ ಪೊದೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಬ್ಬಾವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಿಯರು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಯಾವುದೇ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>