ರಾಮನಸರ: 20ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ಕೋಣಂದೂರು:</strong> ಸಮೀಪದ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಸರ ನಾಗದೇವತೆ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕಲಾಹೋಮ, ಅಧಿವಾಸ ಹೋಮ, ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರಹೋಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಹೋಮ, ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಕಲಾಹೋಮ ಹಾಗೂ ಕಲಾತತ್ವ ಹೋಮ, 108 ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ, ತತ್ವ ಅಧಿವಾಸ ಹೋಮ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಗರವಾದ್ಯ, ನಾದಸ್ವರ, ಡೋಲು, ನಾಸಿಕ್ ವಾದನ, ಚಂಡೆ ವಾದನ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿಧರ ಕೆದ್ಲಾಯ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿತ್ಯ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಶಂಕರ ಭಟ್, ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸುನಂದಮ್ಮ, ನಾಗರಾಜ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ಪುಟ್ಟು) ಮನ್ಮಥ ಇದ್ದರು.</p>