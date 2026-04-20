ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ನವೀಕೃತ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>1956 ರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನ ಪುಟ್ಟ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಂತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಲು ಆರಂಭಿಸಿತು.</p>.<p>₹2.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಮಯ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾದರಿ ರಥದ ಕುಟೀರ, ಯಾಗ ಶಾಲೆ, ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೊಠಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸುಂದರ ಮುಖ ಮಂಟಪ, ಮಾನವ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೂ 2022ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಈ.ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೂತನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹40 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಥ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಸಂತ ಭಟ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಧನ್ಯೋತ್ಸವ, ಮಹಾ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>'ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸುವೆ' ಎಂದು ಆರ್.ಈ. ಈಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ₹1.40 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹10 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ ಮಂಟಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ, ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಸರಾಫ್ ₹12.50 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>