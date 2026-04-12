ವರಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವ

ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮದೇವರು ವರಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.57ಕ್ಕೆ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ರಥ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆರೆದ ಭಕ್ತರಿಂದ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೀ ಜೈ .. ಮಾತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಕೀ ಜೈ... ಎಂಬ ಜಯಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ರಥದತ್ತ ಎಸೆದು ಕೃತಾರ್ಥಭಾವ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಸಂತ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಶ್ರೀಷಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ರಥಾದಿವಾಸ ಹೋಮ, ರಥಪೂಜೆ, ಬಲಿ, ಮಹಾಪೂಜಾಪೂರ್ವಕ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ. ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ರಥಾವರೋಹಣ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಭೂತಬಲಿ ಶಯನೋತ್ಸವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ರಥವು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿನಾಯಕ ವೃತದವರೆಗೆ ಸಾಗಿ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>