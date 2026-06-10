<p>ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ: ಸಮೀಪದ ಗವಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ವೇಳೆ ಜೈನ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪುರಾತನ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಪೀಠದ ಕುರುಹುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಹಿಟಾಚಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೂಳೆತ್ತುವ ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು 11ರಿಂದ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಯಾವ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪದ್ಮಾಸನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೀಠವು ಪುಷ್ಪದ ಆಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ, ಪೀಠದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೌಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೂವಿನ ಚಿತ್ತಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-42-862434682</p>