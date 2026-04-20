ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಮ: ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಾಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ, ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ.20ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.20ಕ್ಕೆ ನೂತನ ವಿಗ್ರಹ ಉತ್ಸವ, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 21ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ವಾಸ್ತು ಹವನ, ಪೀಠಶುದ್ಧಿ, ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ, 22ಕ್ಕೆ ಕಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋಮ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಭಜನೆ, 'ಕುಡುಕ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>23ಕ್ಕೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಲಶಾರೋಹಣ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಹಿರೇಮಠದ ಘನ ಬಸವ ಅಮರೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಮಠದ ರೇಣುಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು, ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು, ಸಿಗಂದೂರು ರಾಮಪ್ಪ, ಪರಶುರಾಮ ಕೆ.ಎನ್. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಮೇಳದಿಂದ 'ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಿ-ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>