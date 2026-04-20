<p>ಸಾಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮನಕೋಣೆಯ ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲದ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 95.63, ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಿದ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 85.14 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-42-1130327104</p>