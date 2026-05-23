ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಸಾಗರ: 'ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರುವ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ₹4.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನೂತನ ರಂಗಮಂದಿರದ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಬಂದಿತು.</p>.<p>'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವ ರಂಗಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಧ್ವನಿ, ಬೆಳಕು, ಗ್ರೀನ್ ರೂಂ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿರಹಿತ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂನ ಸಲಹೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು.</p>.<p>'ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರಬೇಕು. ರಂಗಮಂದಿರದ ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗಣಪತಿ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹2.40 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ, ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಿ.ಆರ್.ಜಯಂತ್, ಬಿ.ಟಾಕಪ್ಪ, ಅ.ರಾ.ಲಂಬೋದರ್, ಬಿ.ಆರ್.ವಿಜಯವಾಮನ್, ಎಂ.ವಿ.ಪ್ರತಿಭಾ, ಸಿ.ಟಿ.ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರ್, ವಸುಧಾ ಶರ್ಮ, ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್, ಟಿ.ವಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ, ಇಂದೂಧರ ಬೇಸೂರು, ಕೆ.ವಿ.ಜಯರಾಮ್, ವಿ.ಟಿ.ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-42-1660985210</p>