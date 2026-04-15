ಸಾಗರ: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಅವರು 'ಗಾಯ'ಗೊಂಡ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರವಾಹ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕುಂಸಿ ಉಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ದಲಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಕ್ರಾಂತಿ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಈ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇನ್ನೂ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಕಾರಣ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧನೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡದೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಮನಿತ ವರ್ಗದವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಎಸಗುವ ಅಪಚಾರ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ 65 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಇದ್ದ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 240 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ಜಯಂತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯೋಗಪಟು ಕಾವ್ಯಾ ಕೆ.ಸಿ. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಚ್.ಕೆ.ನಾಗಪ್ಪ, ಡಿಎಸ್ಎಸ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಗರ್, ನಾಗರಾಜ್, ರೇವಪ್ಪ, ಧರ್ಮಣ್ಣ, ರೇವಪ್ಪ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹಿರೇಮನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-42-366728269</p>