ಸಾಗರ: ‘ಅವ್ವ’ ಮಹಿಳಾ ಸಂತೆ 30ರಂದು

<p>ಸಾಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನ್ಮುಖಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಸಂ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮೇ 30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ 19ನೇ ‘ಅವ್ವ’ ಮಹಿಳಾ ಸಂತೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ, ಆಹಾರ ಮೇಳವನ್ನು ಸಂತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಜೀವನ್ಮುಖಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎಂ.ವಿ.ಪ್ರತಿಭಾ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಕರಕುಶಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಚರಕದ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ತಿನಿಸುಗಳು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಇಕ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ರಾಸಾಯನಿಕಮುಕ್ತ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳೆ ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನ, ಮಣ್ಣಿನ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಭರಣ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಸಾದನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ, ಚಿಪ್ಸ್, ಹಲಸು, ಮಾವಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಕೈಚೀಲ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಾರಗಳು, ಪೂಜೆ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರಲಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೀವನ್ಮುಖಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಅರ್ಚನಾ, ಮಮತಾ, ವಿನುತಾ, ಸರೋಜಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-42-1292868573</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>