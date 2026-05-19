ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಚಿಣ್ಣರು

ಸಾಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೇಸೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಗೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳೆದುರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಬೇಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ ಇಡೀ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಲೆನಾಡು ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ.ಇಂದೂಧರ ಬೇಸೂರು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪೋಷಿಣಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮೇ 20ರಂದು ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಾಗರದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮಲೆನಾಡು ರೈತ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೀ.ನ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ದಿನೇಶ್ ಶಿರವಾಳ, ನವೀನ್, ಕೆ.ವಿ. ಜಯಂತ್, ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುರುವರಿ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಚಿಪ್ಪಳಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಗರ್, ಶಿವಾನಂದ ಗೌಡ, ನೀಲಕಂಠ ಗೌಡ, ಮಂಜಪ್ಪ, ಅಶೋಕ್ ಬೇಸೂರು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>20ಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ</p>.<p>ತುಮರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಿನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೇಸೂರು– ಸಾಗರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಬಳಿಯ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿ.ಪಿ. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ತುಮರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕರಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ, ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತುಮರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಭಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ದೇವರಾಜ್ ಕಪ್ಪದೂರು, ಅ.ನಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡಾರಿ, ನವೀನ್ ಗೌಡ, ದಿವಾಕರ ತುಮರಿ, ಅರುಣ್ ಕರೂರು, ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>