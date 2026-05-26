ಇ– ಸ್ವತ್ತು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಾಗರ: ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಇ– ಖಾತಾ ನಮೂದು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬ ಖಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪದ ಜನ್ನತ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಡಾವಣೆಯ 136 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇ– ಖಾತಾ ನಮೂದು ಮಾಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೀ.ನ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಇ– ಖಾತಾ ನಮೂದು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳ ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಜನರನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'136 ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಸ್ತಿಗೆ ಇ–ಖಾತಾ ನಮೂದು ಮಾಡುವಂತೆ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಸಕರ ಮಾತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇ– ಖಾತಾ ನಮೂದು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಗರಸಭೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜನ್ನತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸತೀಶ್ ಕೆ. ಮೊಗವೀರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀಧರ ಜೋಗಿ, ಭಾಷಾ ಸಾಬ್, ಮುನಾವರ್, ಯಶೋಧ, ಗೋಪಿ, ಸಂತೋಷ್, ಸಾದಿಕ್, ಅಸ್ಪಾಕ್, ಫಿರ್ದೋಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>