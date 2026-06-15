ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಿರಲಿ ಎಂದ ಕೆ.ವಿ.ಅಕ್ಷರ

<p>ಸಾಗರ: ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರದು’ ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ವರದಾಮೂಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಾಂಬಾ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ನೀರಿನ ದಾಹ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕರ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ನೀಗುವ ನದಿಗಳು ಪರಿಸರದ ಜೀವನಾಡಿಯಂತಿವೆ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಗಳಿಗೂ ಕಂಟಕ ತರುವ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಲೆನಾಡಿನ ವರದಾ ನದಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭತ್ತದ ತಳಿ, ಸಾಂಬಾರು ಗಿಡ, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಹರಿವು, ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಿರಿದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವರಾಶಿ, ಸಸ್ಯಪ್ರಬೇಧಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೆಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ನೀರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿದ್ದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ನದಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುವೆಂಪು ವಿ.ವಿ.ಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದ ಕೆ.ವಿ.ಅಕ್ಷರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವರದಾಂಬಾ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಮೇಲಿನಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ.ಶಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಗರ್, ವಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀಧರ್, ವಿ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ ಶೇಡ್ತಿಕೆರೆ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸತೀಶ ಎಲ್.ವಿ., ನಾಗರಾಜ ವಿ.ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಧಾತ್ರಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಟಿ.ಎಸ್. ಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕವಲಕೋಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸನ್ಮಾನಿತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಲೆನಾಡು ಗಮಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ‘ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ’ ಗಮಕ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿ.ವಿ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಗೋಡು, ಕೆ.ಎಂ. ರವೀಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-42-1709448928</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>