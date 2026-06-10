ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿ: ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್

<p><em>–</em></p>.<p>ಸಾಗರ: ‘ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಕೃಷಿಕರು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಶಂಕರಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ರಾಜರತ್ನ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಜನಸ್ನೇಹಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಹಲಸು–ಮಾವು ಮೇಳದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಲಸು–ಮಾವಿನಂತಹ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮೇಳಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಜೋಷಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬಸೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಷಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಟಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಈ. ನಾಗರಾಜ್, ಈಳಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಬಿ.ಎಚ್. ಲಿಂಗರಾಜ್, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಾಜ ಗುಡ್ಡೇಮನೆ, ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪ್ರೇಮಾ ಕಿರಣಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-42-155237076</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>