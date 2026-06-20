ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ‘ಪ್ರತಿಬಿಂಬ’ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ನಾಳೆ

<p>ಸಾಗರ: ‘ಇಲ್ಲಿನ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಅಖಿಲ ಹವ್ಯಕ ಸಾಗರ-ಸೊರಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ‘ಪ್ರತಿಬಿಂಬ’ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಸಭಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹು.ಭಾ. ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಸಭಾ, ಹವ್ಯಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಸಾಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳಿ ಗೀಜಗಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್.ಆರ್. ಅಚ್ಯುತ್ರಾವ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಹವ್ಯಕ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಡಾ.ಗಿರಿಧರ ಕಜೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂಪ್ಲಿ, ಮಧುರಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ, ಛದ್ಮವೇಷ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾವಗೀತೆ, ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆ ಗಾಯನ, ಆಶುಭಾಷಣ, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ದೀಪಕ್, ಅರ್ಚನಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶ್ರೀಧನ್ ಭೀಮನಕೋಣೆ, ಅಭಿರಾಮ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಘುನಂದನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-42-1443828440</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>