‘ಮಾತೃ ಗೌರವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹವ್ಯಕರಲ್ಲಿದೆ’ ಗಿರಿಧರ ಕಜೆ ಹೇಳಿಕೆ

<p>ಸಾಗರ: ‘ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಹವ್ಯಕ ಸಮುದಾಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾತೃ ಗೌರವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹವ್ಯಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ’ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರಿಧರ ಕಜೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸಾಗರ, ಸೊರಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹವ್ಯಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ‘ಪ್ರತಿಬಿಂಬ’ದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹವ್ಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹವ್ಯಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹವ್ಯಕ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಧುರಾ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಘಟಿತವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಎಸ್.ಆರ್. ಅಚ್ಯುತ್ ರಾವ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಕಾನುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಕುಲಂ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಸಭಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹು.ಭಾ. ಅಶೋಕ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಕೆರೆಕೈ, ಕೆ.ಎಂ. ಶ್ರೀಧರ್, ರಾಜರಾಮ ಹೊಸಬಾಳೆ, ರಮೇಶ್ ಹಾರೆಗೊಪ್ಪ, ರಘುನಂದನ ಪಟೇಲ್, ಶ್ರೀಧನ್, ಮಂಜುನಾಥ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಪ್ಪ, ಅರ್ಚನಾ, ಮಮತಾ ಹೆಗಡೆ, ಸ್ಮಿತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-42-2013845282</p>