ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಗುರುತಿಸಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು

<p>ಸಾಗರ: ‘ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ನೀನಾಸಂನ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿನಿಮಾ, ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟೇ ಬಳಸುವ ವಿವೇಚನೆಯೂ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮೊದಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀನಾಸಂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಸಂಘಟಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅವಕಾಶವಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಎ.ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜಾರಾಂ, ಜಿ.ಆರ್. ಪಂಡಿತ್, ಗೌತಮ್ ರಮೇಶ್, ಹರೀಶ್ ಎಸ್. ರಾವ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-42-1517717648</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>