ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಸಾಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ದಂತ, ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿ ಕೆಲ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ವೈದ್ಯರು, ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರು, 'ಡಿ' ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಸಿ.ಟಿ.ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಯುಎಸ್ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೊದಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳು ಹೊರಗಡೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ, ರವಿ ಜಂಬಗಾರು, ಮಂಜಪ್ಪ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸತೀಶ್ ಗೌಡ, ಸುರೇಶ್ ಮಂಡ್ಯ, ಲೋಕೇಶ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ಕಾರ್ಗಲ್, ಶೇಖರ, ಉಮೇಶ್ ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>