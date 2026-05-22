ಜನ್ನತ್ ನಗರ; ಮನೆಗಳ ಇ– ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಸಾಗರ: 'ಇಲ್ಲಿನ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನ್ನತ್ ನಗರದ 136 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರದೊಳಗೆ ಇ– ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಲೆನಾಡು ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ತೀ.ನ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'90ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಜನ್ನತ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 136 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇನಾಂ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಕ್ಕೇರಿ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇ– ಸ್ವತ್ತು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿ ಖಾತೆ ನಮೂದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇ– ಸ್ವತ್ತು ನಮೂದು ಮಾಡುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಜನ್ನತ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 136 ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇ– ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಲು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸತೀಶ್ ಕೆ., ಶ್ರೀಧರ ಜೋಗಿ, ಮಹ್ಮದ್ ಫೈರೋಜ್, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಫಿರ್ದೋಷ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>