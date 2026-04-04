ಸಾಗರ: ಕೆರೆ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹರಸಾಹಸ

ಸಾಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಸೂರು– ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 87ರಲ್ಲಿರುವ 6 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದಲೇ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇತರ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿಯೇ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಕೃಷಿಭೂಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಜಲಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಗೂ ಈ ಕೆರೆಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಳು ಇದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸುಬ್ರಾವ್.

'ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಿಂದ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹ 15 ಲಕ್ಷ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ₹ 83 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಖರ್ಚು ₹ 1.15 ಕೋಟಿ ದಾಟುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ನಮ್ಮೂರ ಕೆರೆ ಸಾಗರದಿಂದ ಸೊರಬಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ. ಹೇಟೆಯವರು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗೆ, ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆಯುವ ಮನೋಭಾವ ತೊರೆಯಬೇಕು. — ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮಡಸೂರು-ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

ಕೆರೆಯ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿ ಕೆರೆ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜವಳು ಮಣ್ಣು ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಟಾಚಿ ಯಂತ್ರ ಆಗಾಗ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಕೂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ತಂದಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ದೊರೆತರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಧ