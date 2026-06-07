ಆದರ್ಶ ಬದುಕಿಗೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾದರಿ

<p>ಸಾಗರ: ‘ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರ್ಶಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಾಳೆ ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜಪ್ಪ ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ್ದು’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಂಜಪ್ಪ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಂಜಪ್ಪ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಯಲು ಸತತ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಿ.ಆರ್. ಜಯಂತ್, ಬಿ.ಎ. ಇಂದೂಧರ ಗೌಡ, ಮಹೇಶ್ ಹುಲ್ಕುಳಿ, ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್, ವ.ಶಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯ, ಆರ್.ಎಂ.ಹೆಗಡೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಷಡಕ್ಷರಿ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಹೆಗಡೆ, ಲೋಕನಾಥ ಬಿಳಿಸಿರಿ, ಜಿ.ಟಿ.ಹೆಗಡೆ, ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯು.ಎಚ್. ರಾಮಪ್ಪ, ಶಿವಶಂಕರ್, ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಸುಧಾ ಶರ್ಮ, ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಕೆರೆಕೈ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಖಂಡಿಕಾ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ವಾಚಿಸಿದರು. ಭರತ್ ನಾಡಿಗ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-42-942681742</p>