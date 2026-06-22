ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಸಾವು

<p>ಸಾಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಹಾಳಸಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಚಿರತೆ ಮರಿಯೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಮುಪ್ಪಾನೆ ಅರಣ್ಯ ಗಸ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಡವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 44ರಲ್ಲಿನ ಯೋಗರಾಜ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಗುಣವಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆರ್. ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಕಾಶ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೀರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-42-1977016253</p>