ಜನಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಗರಾಜ್

ಸಾಗರ: 'ದಮನಿತರ ಪರ ಸದಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾರ ಎದುರೂ ಕೈಚಾಚದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾಗರಾಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಬಡವರು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಲಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶಿವಾನಂದ ಕುಗ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಬೆಳೆದು, ಬದುಕನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಸೇವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಚಳವಳಿಕಾರರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾ ಗಿದ್ದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿಶೇಷತೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ರಾಚಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಉದಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ನಾಗರಾಜ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು' ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯು.ಪಿ.ಜೋಸೆಫ್, ಎನ್.ಲಲಿತಮ್ಮ, ಸಂತೋಷ್ ಸದ್ಗುರು, ಎಚ್.ಬಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಜೇಡಿಕುಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಂಕರ್, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಸಲ್ಡಾನ, ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>