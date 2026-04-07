ನಳ ರಿಪೇರಿ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳ ಕಳ್ಳತನ

ಸಾಗರ: 'ನಾವು ನಳ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ' ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಧರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯೊಂದರ ಮನೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ₹ 12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಧರ ನಗರದ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮನೆಯ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ನಳ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ದಂಪತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ನಂತರ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಕಪಾಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>