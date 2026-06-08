ಸಾಗರದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದುಂಗುರ' ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ಸಾಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ನೃತ್ಯಭಾಸ್ಕರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಯಕ್ಷಮೇಳದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ‘ಪ್ರೇಮದುಂಗುರ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಗುಂಡೂ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಯಕ್ಷ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದುಷ್ಯಂತ, ಶಾಕುಂತಲೆಯರ ಪ್ರೇಮ ಕಥಾ ಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತನಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೆಗಡೆ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ, ಶಾಕುಂತಲೆಯಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ಉಪ್ಪೂರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಸೃಜನ್ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರಾಗಿ, ಚಂಡೆ ವಾದಕರಾಗಿ ಕೋಟಾ ಶಿವಾನಂದ, ಮದ್ದಲೆ ವಾದಕರಾಗಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಗುಡ್ಡೆದಿಂಬ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್, ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಗುಂಡೂಮನೆ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-42-1092448750</p>