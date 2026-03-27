ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಠಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

'ಈಚೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೇ ದಾಖಲೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

'ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕಚೇರಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. ಗಿರೀಶ್ ಗೌಡ, ಖಜಾಂಚಿ ಪರಿಮಳ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಿ. ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿ, ಎಚ್.ಕೆ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಕೆ.ಜಿ. ಧನಂಜಯ, ಜ್ಯೋತಿ ಕೋವಿ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಹ್ಮದ್ ಜಿಕ್ರಿಯಾ, ಭಾರತಿ, ಉಲ್ಲಾಸ್, ಕೆ.ಎಂ. ಕರುಣಾಕರ, ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರವೀಣ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ