‘ಭಾರತೀಯತೆ ಪೋಷಿಸುವ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ’

ಸಾಗರ: 'ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಯಕ್ಷಗಾನದಂತಹ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಆರ್.ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕುಡುಪಲಿ ಸದಾನಂದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಪ್ರವೀಣ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ತುಳಸಿ ಜಲಂಧರ' ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪುರಾಣದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಕಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಯಕ್ಷಪ್ರವೀಣ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಬಿ.ಎಸ್.ಗಣಪತಿ ಬೆಳೆಯೂರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಯಕ್ಷಪ್ರವೀಣ ಕಲಾವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಎನ್.ಎಂ., ವೀಣಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಭೀಮನಕೋಣೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಅರ್ಚನಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಮಹೇಶ್, ಶರತ್ ಜಾನಕೈ, ಅಶೋಕ ಕ್ಯಾಸನೂರು, ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್, ಅಥರ್ವ, ಕ್ಷಿಪ್ರ, ರಜನಿ, ರಚಿತಾ, ಸನಿಹ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಸಾನಿಕಾ, ಅಭಿರಾಮ, ವಂದನಾ, ಅಂತರ್ಯ, ನಾಗರಾಜ, ಮಾನ್ಯತಾ, ಸ್ಮಿತಾ, ವೈನವಿ, ದಿವ್ಯ, ಸಾನಿಧ್ಯ, ಶೃತಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>