ಭಾನುವಾರ, 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಈಡೇರದ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದ ಬೇಡಿಕೆ: ಸಮಾಜವಾದಿಯ ಶಾಂತವೇರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಕುರುಹು!

ನಿರಂಜನ ವಿ.
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:49 IST
Last Updated : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:49 IST
ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಹುಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲು ಇದ್ದ ನೆಲಗಟ್ಟು ಜಾಗ
ರಾಂಚಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪಲು
ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಅವರು ಲೋಹಿಯಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟೂರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ
ಪ್ರೊ.ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತಕ
ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಅವರು ಕಡೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್‌ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮರುನಾಮಕರಣ ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ.
