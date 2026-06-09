ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು ಕುಸಿತದಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ, ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

<p>ಹೊಸನಗರ: ಹೊಸನಗರ–ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಹಸಿರು ಮಕ್ಕಿ ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಲಾಂಚ್ ತಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತಾಗುವ ಕಾರಣ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಡವು ನಿರೀಕ್ಷಕ ಧನೇಂದ್ರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಸಾಗರದಿಂದ ಪಟಗುಪ್ಪ ಮೂಲಕ ಹೊಸನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ತೆರಳುವವರು ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-42-2006331502</p>