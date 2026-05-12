ಸಿಂಗಳೀಕ ಅಭಯಾರಣ್ಯ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ

<p><em>ಸುಕುಮಾರ್ ಎಂ</em></p>.<p>ತುಮರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಶರಾವತಿ ಸಿಂಗಳೀಕ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಬೇಟೆ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಮದ್ಯ’ದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶರಾವತಿ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಎಂ (ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್) ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದುರ್ನಡತೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈಚೆಗೆ ಎಂಪಿಎಂನ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಮರಿಯಲ್ಲಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಎಂಪಿಎಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೇ ತೆರಳಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಏರುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಗಣಪತಿ, ಮಂಜಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳಿಯರು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇವರು ಪತ್ರವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಟೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕು ಬಳಸಿ ಬೇಟೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳಿಯರು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ‘ಮಳೂರು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಕಡಿತಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡು ಕಾಯುತ್ತ ಮರ ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ಯ ಸೇವೆನೆಯಂಥ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ದೂರು.</p>.<p>ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಡೆದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟ, ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕೆಲವರು ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವುದೂ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ನದಿಯಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದ ಸಿಂಗಳೀಕಗಳು (ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಮಂಗಗಳು), ನವಿಲು, ಕಾಡಾನೆ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಟಾಟೋಪಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಗಲ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂಬಾರಗೋಡ್ಲು ಬೇಟೆ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳ ಮೂಟೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರದ ನಾಟಾ ಸಂಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಸಹ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಆಳವಡಿಸಿ, ದಂಡ ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆವಿನಹಳ್ಳಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಜೆಇಇ ಸಂತೋಷ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-42-1439053108</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>