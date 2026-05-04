ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೃತಕ ಹೊಂಡಗಳ ಆಸರೆ

<p><em>ಸಂತೋಷ್ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಗಲ್</em></p>.<p>ಕಾರ್ಗಲ್: ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿರುವ ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಸಿಂಗಳೀಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೀರಿನ ಹೊಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಕೆರೆಗಳು ಬಾಯಾರಿದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾನಯನದ ಹಿನ್ನೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಶರಾವತಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ್ಗುಲಿನಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ನೀರಿನ ಹೊಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊಂಡಗಳು ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಬೇಧದ ವಿವಿಧ ಗಿಡ– ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 36ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. 43 ಬಗೆಯ ಉರಗ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಬೇಧದ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ಕಾಡು ನಾಯಿ, ನರಿ, ಕುರ್ಕ, ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು, ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು ಇದ್ದು, ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡು ಕುರಿ, ಬರ್ಕಾ, ಪುನಗು ಬೆಕ್ಕು, ಮುಂಗುಸಿ, ಕಡವೆ, ಕಾಡುಕೋಣ, ಮುಸಿಯಾ, ಮಂಗ, ಕೋತಿ, ಸಿಂಗಳೀಕ, ಮೊಲ, ಕಾಡುಪಾಪ, ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ, ಸರಿಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ಉಭಯವಾಸಿಗಳಾದ ಮೊಸಳೆ, ನೀರುನಾಯಿ, ಉರಗ ಸಂತತಿಗಳಾದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ನಾಗರ ಹಾವು, ಕಟ್ಟು ಹಾವು, ಕನ್ನಡಿ ಹಾವು, ನೀರು ಹಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಗಳು ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಇದ್ದು, ಈ ಪ್ರಾಣಿ– ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಕುಲದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬವಣೆಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರ ಜಮೀನು, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡು ಹಂದಿ, ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಲೋಕರಾಜ್ ಮರಬಿಡಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಣಗುಗಳು ಹರಡುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು, ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ರೈತರ ಹೊಲ ಮತ್ತು ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದಂತೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-42-1332604398</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>